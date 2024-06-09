Altın FED’e odaklandı

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Altın FED’e odaklandı

Altın fiyatlarında bu hafta bir düşüş yaşanırken gözler Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz kararına ve ABD TÜFE verilerine çevrildi.

Hafta içinde oldukça hareketli seyreden altın fiyatları, Cuma günü ABD'den gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından sert bir düşüş yaşadı. Tarım dışı istihdam verisi 272 binle beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu durum dolar tarafını kuvvetlendirirken, ons tarafını zayıflattı.
Ons ve gram altın değer kazanmışken ABD’den gelen verilerle birlikte cuma günü düşüş sergileyen değerli metallerde kayıplar derinleşti.
Ons altın cuma günü 2,293 dolar seviyesinden, gram altın 2,385 TL’den haftayı geride bıraktı. Çeyrek altın ise, 4,030 TL’den düşüşle haftayı kapattı.

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Altın fiyatlarında yaşanan ani düşüşün ardından piyasada dikkatler, 12 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’da açıklanacak olan FED’in faiz kararına çevrildi. FED faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 5,50 oranında sabit tutması beklenirken, toplantının ardından kürsüye çıkacak olan FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının piyasaya yön vermesi bekleniyor.
Haftayı 104.934 dolardan kapatan dolar endeksi de FED’in faiz kararına odaklanmış durumda. FED'in kararı ile ani hareketlenmesi beklenen dolar endeksi, bu seyri ile değerli metaller dahil olmak üzere karşısındaki tüm enstrümanlar üzerinde hareketlilik oluşturabilir.

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