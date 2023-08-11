Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Altın yedi haftanın en kötü haftalık performansını kaydetmeye hazırlanırken vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Haftanın son işlem gününde gram altının haftayı nasıl kapatacağı merak ediliyor. Son aylardaki rekor yükselişiyle birlikte altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Haftanın son işlem günü olan 11 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve altına yatırım yapanlar tarafından anlık sorgulanıyor.

Altının onsunun bin 910 dolar seviyelerine kadar geri çekilmesinden kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlarının da düşmesine neden oluyor. Son aylardaki rekor yükselişiyle birlikte altın fiyatları yeni haftada anlık olarak yakından takip ediliyor. Son günlerde ise altın fiyatlarında düşüşler yaşanmaya başladı.

11 Ağustos 2023, saat 12:54 itibariyle altın fiyatları aşağıdaki gibidir.

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11 AĞUSTOS CUMA GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.667,63 TL

Gram altın satış: 1.667,87 TL

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11 AĞUSTOS CUMA ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.780,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.809,00 TL

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11 AĞUSTOS CUMA CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 11.103,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.187,00 TL

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11 AĞUSTOS CUMA YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.559,00 TL

Yarım altın satış: 5.619,00 TL

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11 AĞUSTOS CUMA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.555,99 TL

22 ayar bilezik satış: 1.569,43 TL

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