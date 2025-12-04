Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi, ABD ve Venezuela arasındaki yükselen tansiyon ile dünya çapında hükümetlerin bütçe görüşmeleri risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

Yoğun jeopolitik ve mali gündem yatırımcıların kararlarını etkilerken, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde soğumaya işaret eden istihdam verileri piyasaların yön bulmasını sağlıyor.

ALTIN DÜŞÜŞTE

Altının ons fiyatı FED’in faiz indirimi beklentileri ile düşüşe geçti. Açılışı 4 bin 203 dolardan yapan altının ons fiyatı saat 09.41 itibari ile yüzde 0,35 düşüşle 4 bin 188 dolara geldi.

Gram altın ise güne 5 bin 734 liradan başladıktan sonra yüzde 0,28 azalarak 5 bin 718 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın yüzde 0,48 düşüşle 9 bin 340 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını ise yüzde 0,51 azalarak 37 bin 238 liraya geldi.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Dolar ve euro piyasada yaşanan son gelişmeler ışığında güne hafif yükselişle başladı. Dolar güne yüzde 0,09 artışla 42,46 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,06 yükselerek 49,60 lira seviyesinde yer alıyor.

PETROL FİYATLARI RUSYA VE VENEZUELA’YA ODAKLI

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ise Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes beklentisi ve Venezuela’daki gerilimin etkisi ile yön bulmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmenin “makul derecede iyi” geçtiğini ifade etti ancak barış anlaşmasına dair belirsizliğin sürdüğünü de dile getirdi. Bununla birlikte Trump, ABD’nin kısa süre içinde Venezuela’daki uyuşturucu kartellerine yönelik kara operasyonları düzenleyeceğini bir kez daha yineledi.

Brent petrolün varili bugün yüzde 0,64 artışla 63,07 dolardan satılırken ABD tipi ham petrol ise yüzde 0,76 yükselerek 59,40 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR BUGÜN HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

Bugün piyasalar hem yurt içinden hem de yurt dışından gelecek verileri takip edecek. Yurt içinden kasım ayı reel efektif döviz kuru ve haftalık banka ve para istatistikleri beklenirken Euro Bölgesi’nden perakende satışlar ve ABD işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek veriler arasında yer alıyor.