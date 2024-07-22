Altın fiyatlarında Biden rüzgarı

ABD’de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde mevcut başkan ve aday Joe Biden'in çekilmesi ve Harris'i desteklediğini açıklaması, diğer aday Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönme şansını kuvvetlendiriyor mu yoksa şansını bitiyor mu sorusunu akıllara getiriyor.

Siyasi krizlerin artış gösterdiği kritik dönemlerde, yatırımcılar, güvenli limanlara yöneliyor. Güvenli liman olarak adlandırılan değerli metaller, bu süreçlerde yatırımcı talebiyle yükselişler sergiliyor.

Haftanın son işlem gününü 2.393 – 2.420 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.400 dolar seviyesinde geride bıraktı. Yeni haftanın son işlem gününde 09.40’ta 2.402 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki sakin seyrin etkisiyle yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2.541 – 2.580 dolar aralığında geçiren gram altın, günü 2.543 lira seviyesinde bulunuyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde aynı saat diliminde 2.552 lira seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ULUSAL KONGRE’DE

Kamala Harris'in yarışta yer alması için önümüzdeki ay yapılacak ulusal kongrede Demokratlar tarafından resmi olarak aday gösterilmesi bekleniyor.

Kasımda gerçekleştirilecek olan genel seçimlere doğru koşu hız kazanırken, anketler Trump'ın açık ara önde giderek zirvede olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyetçi adaya olan destek, 13 Temmuz'da Pennsylvania'da düzenlenen bir mitingde suikastçı kurşunu ile sıyrılması sonrasında daha da arttı.

ALTINA TARİH VERİLDİ

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, faiz indirimi beklentisi ve ABD'deki siyasi belirsizliğin altın fiyatlarını desteklediğini, altının 2024 yılı bitmeden yeni bir rekor seviyeyi görmesi için koşulların uygun olduğunu belirtti.

Rodda, “Bence ABD ve Çin arasında neredeyse durdurulamaz bir ayrışma süreci var, bu sadece Trump başkanlığında daha şiddetli hale gelecek veya hızlanacak. Altın, jeopolitik gerginliklerin artmasından kesinlikle faydalanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.