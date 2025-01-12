Altın fiyatlarında gözler CPI verilerine çevrildi

Altın uluslararası piyasalarda 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaparak haftayı $2689 seviyesinden kapattı. Bu artış, Hazine faiz oranlarının yükselmesine ve Amerikan dolarının güçlenmesine rağmen gerçekleşti. Altının bu fiyat hareketi, yatırımcıların artan ekonomik belirsizlik ve enflasyon korkuları karşısında güvenli liman olarak altına yönelmelerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Altın, son dört haftanın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ancak piyasalar, 15 Ocak'ta açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisini merakla bekliyor. CPI verisi, altının 2726 dolar seviyesini aşarak daha da yükselmesine neden olabilir veya daha düşük seviyelerde işlem görmesine yol açabilir.

ALTININ GÜVENLİ LİMAN OLARAK YÜKSELİŞİ

Altın, genellikle faiz oranlarındaki artış ve doların güçlenmesiyle baskı altında kalır. Ancak bu kez, Amerika'nın artan bütçe açığı ve mali sağlık sorunları altının yükselmesine neden oldu. Uzmanlar, doların gücü, Hazine faizlerinin artışı ve altının yükselmesinin, küresel ölçekte Amerika'nın mali durumu hakkındaki endişelerin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırması ve bireysel yatırımcıların da enflasyon risklerine karşı altına yönelmesi, bu yükselişi destekleyen diğer faktörler arasında yer alıyor. Enflasyon kaygıları, altına olan talebi artırıyor ve bu durum altının değer kazanmasına yol açıyor.

ENFLASYONUN ALTIN FİYATLARINI ETKİLEMESİ

Aralık ayının iş gücü raporu, güçlü bir iş gücü piyasası görüntüsü sergileyerek 256.000 yeni iş eklenmesini ve işsizlik oranının %4.1'e düşmesini sağladı. Bu güçlü büyüme, enflasyonun kalıcı olacağına dair endişeleri artırarak, 2025'te Federal Rezerv'in faiz indirimlerine gitme stratejisinin zorlaşmasına yol açtı.

Tüm gözler şimdi 15 Ocak'ta açıklanacak CPI verisinde. Eğer CPI verisi beklentilerin üzerinde gelirse, finansal piyasalarda volatiliteyi tetikleyebilir ve Hazine faiz oranlarını artırarak altına olan talebi yükseltebilir.

ALTIN İÇİN KRİTİK FİYAT SEVİYELERİ

Altının geleceği için 2663.51 dolar seviyesi kritik bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda, $2726 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanabilir. Ancak, 2663.51 dolar seviyesinin altına düşülmesi halinde, 2631.04 dolar gibi daha düşük seviyelere inilmesi olasılığı artacaktır. Altının değer kazanmasını sürdürebilmesi için 2663 dolar seviyesinin korunması önem taşıyor.

Piyasalar, Hazine faizleri ve CPI verileri arasında dengede kalmaya devam ederken, önümüzdeki hafta verilerin açıklanması ile birlikte altın fiyatlarında büyük hareketler bekleniyor.