Altın fiyatlarında son durum. 3 Ağustos'ta gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum. 3 Ağustos'ta gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcılar için arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan artışlar ise oldukça dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları şu anda ne durumda? Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü gram altın ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylar...

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki son durum, hafta sonu da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Peki, yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için güncel altın fiyatları ne durumda? İşte 3 Ağustos 2024 Cumartesi gününün altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Gram altın, Perşembe günü 2.593 TL'den kapanış yaptıktan sonra, 3 Ağustos Cumartesi günü 2.608 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 4.149 TL'den 4.173 TL'ye yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (3 AĞUSTOS 2024):

Gram Altın Fiyatı:

Alış: 2.608,16 TL
Satış: 2.608,81 TL

Altın/Ons Fiyatı:

Alış: 2.442,35 USD
Satış: 2.444,12 USD

Çeyrek Altın Fiyatı:

Alış: 4.173,05 TL
Satış: 4.265,40 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı:

Alış: 16.692,22 TL
Satış: 17.009,44 TL

Yarım Altın Fiyatı:

Alış: 8.320,03 TL
Satış: 8.530,81 TL

Ziynet Altını Fiyatı:

Alış: 16.692,22 TL
Satış: 17.009,44 TL

Ata Altını Fiyatı:

Alış: 17.388,06 TL
Satış: 17.831,60 TL

14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı:

Alış: 1.402,69 TL
Satış: 1.849,48 TL

22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı:

Alış: 2.374,87 TL
Satış: 2.528,08 TL

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