Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos'ta gram ve çeyrek altın ne kadar?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos'ta gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarının son durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, dün öğleden sonra altın fiyatlarını da etkilemişti. Peki, altın fiyatları şu anda ne durumda? Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte, 6 Ağustos 2024 Salı günü altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına dair güncel bilgiler...

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları yatırımcıların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları istikrarını sürdürüyor. Peki, altın yatırımcıları ve alıcılar için güncel altın fiyatları nedir? 6 Ağustos 2024 Salı günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR!

Gram altın Pazartesi günü 2.579 TL'den açılış yaparken, 6 Ağustos Salı günü 2.589 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.127 TL'den 4.143 TL'ye yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.589,99 TL

Satış: 2.590,39 TL

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.407,56 USD

Satış: 2.407,94 USD

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.143,61 TL

Satış: 4.234,94 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 16.575,28 TL

Satış: 16.888,53 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 8.264,96 TL

Satış: 8.474,16 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 16.581,73 TL

Satış: 16.896,50 TL

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 17.321,88 TL

Satış: 17.763,79 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.415,61 TL

Satış: 1.855,73 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.395,87 TL

Satış: 2.537,22 TL

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