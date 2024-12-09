Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk! Ünlü fenomen canlı yayında evlilik teklifi etti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk! Ünlü fenomen canlı yayında evlilik teklifi etti!

50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi dijital erkek içerik üreticisi' ödülünün sahibi Alper Rende oldu. Rende sahneye sevgilisini çağırarak evlilik teklifinde bulundu.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ünlü isimler ödüllerine kavuştu. En iyi dijital erkek içerik üreticisi ise YouTuber Alper Rende'nin oldu.

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ÖDÜL TÖRENİ TARİHİNDE BİR İLK!

Ünlü isim sahneye çıkıp ödülünü aldı ve teşekkür konuşması sırasında sevgilisi Betül Çakmak'ı sahneye davet etti.

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"Birlikte çok fazla hayaller kuruyoruz ama hayallerimiz bitmedi. Bu hayaller içinde bir adım daha atmak istiyorum" dedi.

"Bunu özellikle burada yapmak istedim. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir anımız olsun. Benimle evlenir misin?" sözleriyle evlilik teklif etti. Salonda ise alkış koptu. Betül Çakmak teklifi kabul etti.

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