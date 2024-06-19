Altın Kızlar Arda Güler'i taklit etti. Ortalık yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Altın Kızlar Arda Güler'i taklit etti. Ortalık yıkıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı voleybolcuları, genç yıldız futbolcu Arda Güler'in Gürcistan'a attığı harika gol sonrası klasikleşen gol sevincini taklit etti.

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) boy gösteren Türkiye, Gürcistan karşısında 3-1'lik galibiyet aldı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı.

gqylmovw4aaefph.jpegARDA'DAN ŞAHANE GOL
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 65. dakikasında sahneye çıktı ve ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.

Attığı gol sonrası klasikleşen gol sevincini yaptı.

Arda'nın attığı bu gol dünya basınında geniş yankı bulurken, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

a-mill-itakim.png

ALTIN KIZLAR'DAN ARDA GÜLER SEVİNCİ
Milletler Ligi'ni başarılı şekilde tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Arda Güler'in klasikleşen gol sevincini taklit etti.

Yayınlanan bu video, sosyal medyada gündem olurken, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İlgili Haberler
Hırvatistan son dakikada mahvoldu
Çılgın Türkler trafiği kitledi gazeteci mahsur kaldı
Çılgın Türkler trafiği kitledi gazeteci mahsur kaldı
Sen sus Kuntz efendi
EURO 2024 kalpten götürüyor
EURO 2024 kalpten götürüyor
Son Haberler
Fener Patriği Fener Patriği Lozan'a rağmen devlet gibi imza attı. Lozan’ı beğenmeyenler sessiz Gündem
Fener Patriği Fener Patriği Lozan'a rağmen devlet gibi imza attı. Lozan’ı beğenmeyenler sessiz
Abdülkerim Bardakcı gözünü kararttı Spor
Abdülkerim Bardakcı gözünü kararttı
Emekli maaşında Temmuz'a günler kala hesap değişti Ekonomi
Emekli maaşında Temmuz'a günler kala hesap değişti
Hırvatistan son dakikada mahvoldu Spor
Hırvatistan son dakikada mahvoldu
İzmir’de orman yangını! Denizde yüzenler o anları böyle izledi Gündem
İzmir’de orman yangını! Denizde yüzenler o anları böyle izledi
Çılgın Türkler trafiği kitledi gazeteci mahsur kaldı Spor
Çılgın Türkler trafiği kitledi gazeteci mahsur kaldı
Avrupa Birliği 2025 taslak bütçesini hazırladı Ekonomi
Avrupa Birliği 2025 taslak bütçesini hazırladı