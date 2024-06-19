Altın Kızlar Arda Güler'i taklit etti. Ortalık yıkıldı

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) boy gösteren Türkiye, Gürcistan karşısında 3-1'lik galibiyet aldı ve turnuvaya 3 puanla başladı.
Galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı.
ARDA'DAN ŞAHANE GOL
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 65. dakikasında sahneye çıktı ve ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.
Attığı gol sonrası klasikleşen gol sevincini yaptı.
Arda'nın attığı bu gol dünya basınında geniş yankı bulurken, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
ALTIN KIZLAR'DAN ARDA GÜLER SEVİNCİ
Milletler Ligi'ni başarılı şekilde tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Arda Güler'in klasikleşen gol sevincini taklit etti.
Yayınlanan bu video, sosyal medyada gündem olurken, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.