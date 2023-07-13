Altın Koza’da özel gösterim

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin Türkiye'deki ilk gösterimi 30. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapılacak.

Altın Koza’da özel gösterim

AA

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Eylül'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan festivalin hazırlıkları sürüyor.

Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergilerin yer alacağı festivalde, Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin de Türkiye ilk gösterimi gerçekleştirilecek.

76. Cannes Film Festivali'nde, Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran film, Türkiye'de ilk kez Altın Koza Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

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Türkiye'deki ilk gösterime, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 30'uncusunu gerçekleştirecekleri festivalde Nuri Bilge Ceylan'ı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

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