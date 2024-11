Altın madalyalı genç balerin odasında ölü bulundu

Altın ve gümüş madalya sahibi Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstanbul'un Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti ve burada bir süre vakit geçirdi. Bir süre sonra, Eylül Sıla Ilgaz'ın annesi Sibel Ilgaz, kızının odasına girdiğinde, kızını tavanda asılı halde buldu. Sibel Ilgaz, hemen müdahale ederek sırt çantasının askısını bıçakla kesti ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU; ANNE İLE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul’da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz’ın ölümüne dair yeni gelişmeler yaşandı. Olayın ardından polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümünün şüpheli olduğu belirtildi.

Savcılığın talimatıyla, Eylül Sıla Ilgaz'ın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili yapılan araştırmada, Eylül Sıla Ilgaz’ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisi edinildi.

Genç balerinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eylül Sıla Ilgaz’ın kesin ölüm nedeni, burada yapılacak otopsi ve incelemeler sonrasında netlik kazanacak.

ALTIN MADALYALI BİR BALERİN

Dünyaca ünlü bir balerin olma hayaliyle tanınan Eylül Sıla Ilgaz, 2016 yılından bu yana katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmıştı. Genç balerinin ailesi hakkında da bilgiler paylaşıldı. Annesi Sibel Ilgaz'ın öğretmen, babası Barış Ilgaz'ın ise inşaat mühendisi olduğu öğrenildi. Eylül Sıla Ilgaz’ın başarılı kariyeri, ailesinin ona sağladığı desteğin ve yeteneklerinin bir göstergesiydi.

KOMŞUSU: GÜZEL BİR HAYATI VARDI

Olayla ilgili olarak Eylül Sıla Ilgaz’ın komşusu Mert Can, genç kızın hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu. Can, "Bizim yan binamızda oturuyordu. Balerindi, çok da güzel bir hayatı vardı. Sabah annesi asılı bulmuş. Takdiri ilahi bilmiyorum ama bu durumlar zor. Çantanın askıları oluyor, onları birbirine bağlamış. Öyle gerçekleşmiş diye duyum aldık. Olay yeri inceleme geldi. Her durum için ayrı ayrı yerlerden ekipler geldi" şeklinde konuştu.

Eylül Sıla Ilgaz'ın hayatı ve başarıları, komşuları ve çevresi tarafından da takdir ediliyordu. Ancak, ölümünün şüpheli bir şekilde gerçekleşmesi, ailesi ve çevresi için büyük bir şok oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek