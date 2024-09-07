'Altın Portakal' için yarışacak filmler belli oldu

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliği olan Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yol açtığı tartışmalar nedeniyle iptal edilen festival, bu kez zengin bir film seçkisi ve 5 milyon lira ödülle geri dönüyor. Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metraj, Kısa Film, Belgesel ve Uluslararası Uzun Metraj kategorilerinde toplam 42 film yarışacak.

ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMASI: 12 FİLM YARIŞIYOR

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, aralarında deneyimli yönetmenler ve oyuncuların bulunduğu 12 film en iyi olabilmek için yarışacak. Yarışmadaki filmler arasında öne çıkan yapımlar şunlar:

"Acı Kahve" (Yönetmen: Soner Sert), Nazan Kesal ve Reha Özcan’ın başrolde olduğu bir dram.

"Ayşe" (Yönetmen: Necmi Sancak), Binnur Kaya ve Menderes Samancılar’ın güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.

"Balinanın Bilgisi" (Yönetmen: Önder Şengül), Özge Cevher Yüksel ve Ozan Öncel ile duygusal bir yolculuk sunuyor.

"Evcilik" (Yönetmen: Ümit Ünal), Nejat İşler ve Öykü Karayel gibi önemli isimlerin yer aldığı bir aile dramı.

"Galata" (Yönetmen: Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol), İstanbul’un simge semtlerinden Galata'da geçen etkileyici bir hikâye.

Yarışmada ayrıca "Sevgili Katilim Berlin" (Yönetmen: Neco Çelik) gibi uluslararası bir dokunuşa sahip filmler de yer alıyor.

KISA FİLM YARIŞMASINDA GENÇ YETENEKLER

Kısa Film Yarışması'nda bu yıl 10 film yarışacak. Yönetmenler arasında genç yetenekler dikkat çekerken, Oğuzhan Akalın’ın "Ağlamak Serbest Gülmek Yasak" ve Begüm Bayrak’ın "Kurtlar" filmleri merakla bekleniyor. Ayrıca Ece Dizdar'ın "Mükemmel" adlı kısa filmi, yarışmada öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.

BELGESEL DALINDA 8 FİLM YARIŞACAK

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 8 belgesel yer alacak. Sevgi Hirschhauser’in "Altın Eller", Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir’in "Bir Orkestranın İzinde" ve Zehra Yiğit’in "Kilikya’ya Yolculuk: Fejes’in İzinde" gibi dikkat çeken yapımlar belgesel kategorisinde ödül için yarışacak.

ULUSLARARASI YARIŞMADA 18 ÜLKEDEN 12 FİLM

Bu yılki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise 18 ülkeden toplam 12 film yer alıyor. Yarışmadaki en dikkat çekici yapımlar arasında Oscar adayı Barry Keoghan'ın rol aldığı "Bring Them Down" ve Yasemin Şamdereli’nin "Samia" filmi bulunuyor.

Festivalin sinema dünyasında yarattığı heyecan ve uluslararası katılım, bu yılki Altın Portakal’ın önemli bir kültürel buluşma noktası olacağını gösteriyor. 5 milyon liralık ödülün kime gideceği ise büyük bir merak konusu.