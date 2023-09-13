Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak belgesel ve kısa metraj filmleri duyuruldu.

KAYNAK: AA
Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 7-14 Ekim'de düzenlenecek festival kapsamında hazırlıklar sürüyor.

Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul, bu yıl "Ulusal Belgesel Film Yarışması" için 8, "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması" için 14 filmi seçti.

56 başvuru arasından seçilen, Serdal Doğan'ın yönettiği "Anlatsam Film Olur", Nick Read ve Ayşe Toprak'ın "Benim Adım Mutlu", İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın "Eclipse", Ömer Gümüşer'in "Ege Güneşi", Münir Alper Doğan'ın "Felsefe", Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü", Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan'ın "Mavi Kimlik" ile Cenk Kaptan'ın "Sen Kimsin?" filmleri, Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "Altın Portakal" için yarışacak.

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Yiğit Hepsev'in yönettiği "Aç Karnına Çıkmayalım", Ekrem Ayhan Çakay'ın "Ben Süpermarket Değilim" Tuvana Simin Günay'ın "Dank", Can Merdan Doğan'ın "En Uzun Gece", Çağıl Bocut'un "Her Gün Biraz Daha Kolay", Abdullah Çeper'in "Kaç Gün Sürecek", Aziz Alaca'nın "Kruvasan", Sevgi Ortaç'ın "Küçük Buluntular", Tilbe Cana İnan'ın "Nasıl Kaybolunur", Doğan Belge'nin "Nehir", Yasemin Demirci'nin "Onun Kalesinde", Resmiye Emir'in "Sonunda", Ramazan Kılıç'ın "Tarihte Yaşanmamış Olaylar" ve Şirin Bahar Demirel'in "Zarafet ve Şiddet Arasında" filmleri de Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu üstleniyor.

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