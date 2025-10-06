Altın rekor seviyeye yükseldi! Çeyrek altının yanına bile yaklaşmak hayal oldu

Küresel ekonomideki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. ABD’de ekonomik yavaşlama endişeleri, Japonya’daki para politikalarındaki değişim sinyalleri ve ABD hükümetindeki bütçe krizi altın talebini güçlendirdi.

ABD vadeli kontratlarında da yükseliş dikkat çekerken, ons altın yüzde 1,2 değer kazancıyla 3 bin 933 dolara ulaştı.

ABD dolarındaki değer kaybı ve ons altındaki tarihi yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı çekti. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,1 artışla başlayarak 5 bin 272 lira seviyelerine kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 8 bin 892 liradan işlem görüyor.

Piyasada altın fiyatlarının güncel durumu şöyle:

Gram altın: 5.267,49 TL

Çeyrek altın: 8.892,00 TL

Yarım altın: 17.796,00 TL

Tam altın: 35.020,15 TL

Cumhuriyet altını : 35.456,00 TL

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN TARİHİ DÖNEM

Altın fiyatları son bir yılda yüzde 27 oranında değer kazanarak son 49 yılın en güçlü performansını sergiliyor.

Analistler, yüksek enflasyon, düşük faiz ortamı ve jeopolitik risklerin altını uzun vadede cazip kıldığını belirtiyor.

Uzmanlar, kısa vadede kâr satışlarının görülebileceğini ancak orta ve uzun vadede altının “güvenli liman” rolünü sürdüreceğini ifade ediyor.