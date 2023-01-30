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Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu

Norveçli bir araştırma ekibi, deniz yatağının altında büyük metal ve mineral rezervleri keşfettiğini söyledi. Tahminlere göre 2 bin 317 ton altın rezervi içeriyor. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:33
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Altın rezervi bulundu: 2 bin 317 ton!

Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
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Her yıl dünya çapında çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı olan milyonlarca ton bakır, çinko, altın ve gümüş bulunduğu açıklandı.

Madenlerin Norveç ve Grönland Denizi açıklarında bulunduğu bildirilirken, çevre aktivistleri, inanılmaz miktardaki rezervlerin çıkarılmasına karşı.

Norveç Petrol Müdürlüğü’nden (NPD) yapılan açıklamada, Norveçli bir araştırma ekibinin ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında büyük metal ve mineral rezervleri keşfettiğini söyledi.

Büyük keşfin, dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri olan Norveç’e altından nadir toprak metallerine kadar önemli miktarlarda mineral çıkarma şansı sunduğu bildiriliyor.

2 BİN 317 TONLUK ALTIN REZERVİ

Ön tahminlere göre, Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin uzak bölgelerindeki polimetalik sülfürler, her yıl dünya çapında çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı olan 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor.

Milyonlarca yıl boyunca ana kaya üzerinde büyüyen manganez kabuklarının ise yaklaşık 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve alaşımlarda kullanılan nadir bir toprak metali olan 1,7 milyon ton seryum içerdiği tahmin ediliyor. Ayrıca 8,4 milyon ton titanyum, 1,9 milyon ton vanadyum ve neodim, itriyum ve disprosyum gibi diğer nadir toprak metallerini de içerdiği değerlendiriliyor.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN MOTORLARI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

NPD’nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle, "Çalışma alanındaki deniz tabanında bulunan metallerden magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri Avrupa Komisyonu'nun kritik mineraller listesinde bulunuyor" dedi.

Dahle, "Neodimyum ve disprosyum gibi pahalı nadir mineraller, rüzgar türbinlerindeki mıknatıslar ve elektrikli araçların motorları için son derece önemli" diye ekledi.

ÇEVRE AKTİVİSTLERİNDEN 'ERTELEME' ÇAĞRISI

Norveçli yetkililer şu anda, parlamentonun onayını gerektiren ve çevresel kaygılara yol açan bir süreç olan açık deniz alanlarını derin deniz madenciliğine açıp açmamayı düşünüyor.

Çevre aktivistleri, Oslo yönetimini deniz dibinde yaşayan organizmaları ve madenciliğin onlar üzerindeki etkisini anlamak için daha fazla araştırma yapılana kadar deniz tabanındaki maden arama çalışmalarını ertelemeye çağırdı.

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vatandaş
30.01.2023 17:45
norveçi kıskandım  
 
Kocakurt
30.01.2023 17:38
O da birşey mi! Siyasal dinci iktidar Türkiye'de hergün buluyor..  
 
Tozanlı
30.01.2023 17:36
Norveç kopya mı çekiyor nedir ? Bizdende nayır nolamaz diye bir Haykırma olabilir mi? Biz ne yapabiliriz,gidip çıkartalım mı? Yoksa orda kuyumcumu açalım ? Zenginin parası züğurtün çenesini yorarmış.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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