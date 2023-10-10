Altın sahiplerinin korktuğu oldu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Yılın ilk 8 ayında yapılan işlenmemiş altın ithalatının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması sonrası altın ithalatı sınırlanmaya yönelikti.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılardan sonra altına olan talep artmış ve bu talep, cari açığı artırdı.

Yılın ilk 8 ayında 22 milyar 776 milyon dolarlık işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilmişti, bu da tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak tanımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu artışın önüne geçmek için çeşitli önlemler almaya başladı. İşlenmemiş altın alımına yönelik yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi ancak talepte herhangi bir azalma sağlanamadı. Bu nedenle yeni önlemler gündeme geldi.

KOTA GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatlarında bildirim aranmama şartını kaldırdı. Ayrıca işlenmemiş altın ithalatına yönelik kotaların getirilmesi planlanıyor. Bu kotalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikinci bir kararname ile belirlenecek.

İSRAİL - FİLİSTİN GERİLİMİ SONRASI...

Altın ithalatının yüksek seviyede devam etmesi, Türkiye ekonomisi için ciddi bir sorun oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu sorunu çözmek için çeşitli tedbirler almaya çalışıyor ancak talep üzerindeki etkilerini zaman içinde görmek gerekecek.

Ayrıca, İsrail- Filistin gerilimi sonrası altın fiyatlarının yükselme potansiyeline de dikkat çekildi.