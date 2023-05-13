Altın ve dolarda son düzlük!

Yarın seçimler gerçekleşecek ve Türkiye değişecek. Dileğimiz daha iyiye, daha güzele doğru gitmesi. Son 4 yıldır ekonomideki bozulmanın adım adım nasıl oluştuğunu sizlere yazdım. Geldiğimiz noktayı tekrar etmeme gerek var mı? Kıymanın 300 lirayı, doların 21 lirayı geçtiği bir ortamdayız.

Kurun artması ile maliyetler çıkacak, AKP'nin yarattığı nakit açığı ile zamlar ve vergiler artacak, her gün ülkemize gelen göçmenlerle kiralar ve gıda fiyatları daha da uçacak…

Anlattığımız karanlık tabloyu teyit eden bir veri de dün geldi. TCMB ödemeler dengesi rakamlarını verdi. Sonuç: Türkiye 17 aydır cari açık veriyor. 12 aylık açık -54,2 milyar dolar oldu.

İthalat, ihracattan fazla olunca ne oluyor? Dolar açlığı…

Sonra dolar almaya engeller konuluyor. Perşembe günü Merkez Bankası'nın bankalara sözlü bir talimatı konuşuldu.

Olay şu: Bankalara bir TCMB Başkan Yardımcısının "sözlü" talimatı ile Perşembe ve Cuma günü KKM dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Buna bağlı firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamadı ve ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düştü….

Haliyle daha önce yazdığımız konu tekrar gündeme geldi: Merkez kuru tutmak için altın stoklarını satmaya devam etti…

Yukarıda TCMB'nin yaptığı altın satışlarını görüyorsunuz.

31 Mart'ta 26,3 milyon ons olan rezerv, 5 Mayıs 2023'de 22,4 milyona düşmüş. Yani 121 ton altın erimiş. Merkez evdeki yatağı yorganı satmış, sıra tabaklara gelmiş…

Hem metal rezervi hem nakit rezerv kötü noktalara gidiyor. Nakit kasası ise -71,6 milyar dolar. Yani sıfırlamak için önce 71,6 milyar dolar bulmak gerek.

Bütün bu gelişmelere bağlı olarak serbest piyasada kur 21,20 bankada 19,60 civarında gerçekleşti. Makasın açılması hayra alamet değil.

Ne olabilir? Kurun 24-25 civarına yükselmesi olası duruyor. Ancak sizleri ikaz etmek isterim. Kur yukarı giderken "tantanacılara" dikkat edin. Bunlar koptu gidiyor, eyvah 30-40 olur derken aslında size yüksekten dolar aldırmak isteyenlerdir.

Eğer iktidarı "Millet" alırsa kur zirve yapıp zamanla geriler. Sakın 24-25'den dolara atlamayın.

Ancak "Cumhur" kazanırsa yolu 27-28'e kadar açık kalır. Çıktığı yerden geri gelmez ama 30-40 da olmaz.

Gelelim altına…

Altın değerini belirleyen en önemli konu ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı. Son gelen enflasyon rakamı %4,9 ile federal fonlama oranı yani kabaca FED faiz oranı olan %5'in altına kaydı.

FED Başkanı Powell, enflasyon, faizin altına girene dek faiz artıracağını söylemişti. O zaman faiz artışı durdu diyebiliriz. Haziran enflasyon verisi de düşüş işaret ederse FED bu sefer faiz indirmeyi gündeme alır.

Özetlersek FED faiz artışının durması, Haziran verisine göre belki indirim sürecinin gündeme gelmesi, ons altında 2070-2100 direncinin kırılmasını gündeme getirebilir.

Ancak enflasyon verisinin yüksek çıkması gibi bir durum oluşursa, bu sefer 2000 dolar aşağı doğru kırılabilir ve 1970/1950 dolardaki desteklere iniş görülebilir.

Son olarak da borsaya değinelim.

Orada durum çok net: Millet İttifakı gelmesi demek yeni bir başlangıç, güven demek. Bu da yabancı sermaye girişlerini artıracaktır. Böyle bir durumda 10 bin endekse doğru yolculuk başlar. Cumhur senaryosunda ise satışların artacağını ve yüksek bir oynaklık içinde sıkıntılı bir sürecin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz.

Artık söz sizde…

Hayırlısı olsun…