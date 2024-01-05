Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti, aldığı ödül bakın ne oldu

Kaynak: İHA
Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti, aldığı ödül bakın ne oldu
Düzce’de bir otobüs şoförü, durakta unutulan içinde 70 bin TL para ve 200 bin TL değerinde altın bilezik olan çantayı buldu ve sahibine ulaştırması için mahalle muhtarına teslim etti.

Düzce Belediyesi’ne bağlı şehir içi ulaşım hizmetlerinde çalışan otobüs şoförü Faruk Kalkan, Çavuşlar Mahallesi’nde bulunan durakta bir çantanın unutulmuş olduğunu fark etti. Kalkan, çantayı aldıktan sonra hareket merkezini arayarak durumu anlattı. Daha sonra ise, içinde 70 bin TL para ve 200 bin TL değerinde bilezik bulunan çantayı Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel’e teslim etti. Muhtar Cengiz Beşel, bulunan çantayı, isminin açıklanmasını istemeyen sahibine ulaştırdı.

Otobüs şoförü Faruk Kalkan konuyla ilgili şu ifadeleri kaydetti: "Melensu Park- Çavuşlar TOKİ seferini yaptığım esnada durakta çanta olduğunu fark ettim. Duraktaki son yolcudan çantayı almasını rica ettim. Yolcunun şahitliğinde çantada para olduğunu gördüm. Müdürümü arayıp, kendisinin bilgisi dahilinde Çavuşlar Mahallesi muhtarlığına çantayı teslim ettim."

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MUHTAR ÇANTAYI BULAN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TEŞEKKÜR ETTİ

Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel, otobüs şoförü Faruk Kalkan’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti ve “Mahalle sakinlerinden bir kardeşimiz çantasını Mahalle Muhtarlığımızın önünde bulunan durakta unutmuş. Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförlerinden duyarlı bir arkadaşımız çantayı bize teslim etti.” açıklamasını yaptı. Çantanın sahibine ulaşmasına vesile olduklarını ileten Beşel, mahalle sakinleri adına, Düzce Belediyesi’ne ve otobüs şoförlerine teşekkürlerini iletti.

Çantanın sahibi ise, altın ve para dolu çantayı bulup kendisine ulaşmasını sağlayan otobüs şoförüne ödül vermemekle birlikte arayıp teşekkür bile etmedi.

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