Altın yeni haftaya nasıl başladı ? Gram altın kaç lira ?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Baran Yalçın
Altın yeni haftaya nasıl başladı ? Gram altın kaç lira ?

ABD seçimleri yarın...Küresel piyasalar işte o yarınki seçime odaklandı. Peki altın yeni haftaya nasıl girdi. İşte güncel altın fiyatları...

ABD seçimlerine bir gün kaldı. Amerika'da bir çok kişi erken oylarını kullanırken, yarın seçim yapılacak. İşte bu hafta küresel piyasalar ABD seçimlerine odaklandı. Altının da gözü kulağı ABD'de...Peki altın yeni haftaya nasıl başladı. Gram altın 3 Bin 25 liradan fiyatlanırken, çeyrek altının fiyatı 4 bin 947 liradan işlem gördü.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.025,4170 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.947,1400 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.897,84 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.407,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.725,3100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.914,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.741,0000 dolar

Kapalıçarşı'da altın fiyatları Resmi Piyasanın çok üstündeydi. İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

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