Piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da faiz indirimi beklentilerini destekledi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Fed'in yayımladığı, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu da ülkede ekonomik faaliyetin çok az değiştiğini gösterdi. Raporda, genel olarak tüketici harcamalarının daha da azaldığı, istihdamın hafif bir düşüş gösterdiği aktarıldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Geçen hafta 4.065 dolar seviyesinden kapanan ons altın, dün yapılan işlemlerde 4.171 dolara kadar çıktı ve gün sonunda 4.163 dolardan işlem gördü.

Altının ons fiyatı bugün ise yüzde 0,23 düşüşle 4 bin 154 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki düşüş serbest piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın güne yüzde 0,35 düşüşle 5 bin 662 liradan başladı. Cumhuriyet altını ise yüzde 0,15 düşüşle 38 bin 893 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI 1 AYDA YÜZDE 11 ARTTI

Altın fiyatlarında belirli bir denge sağlanırken gümüş ise yükselişe geçti. Gümüşün ons fiyatı bugün hafif düşüş yaşsa da son 1 ayda yüzde 11 artarak yatırımcısına kazandırdı. Öte yandan gümüşün kazancı aralık ayından bu yana yüzde 80’e ulaştı. Dün 53,34 dolardan kapanan ons gümüş bugün ise yüzde 0,32 düşüşle 53,19 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, yükselişin devam etmesi durumunda 54 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor gelebileceğini belirtti.

Gümüşün gram fiyatı ise düne göre yüzde 0,31 düşüşle 72, 56 liradan işlem görüyor.

DOLAR DÜŞTÜ, EURO YÜKELİŞTE

Serbest piyasada dolar ve euro da güne düşüşle başladı. Dolar kuru yüzde 0,12 düşüşle 42,37 lira olurken euro ise yüzde 0,33 artışla 49,36 liradan işlem görüyor.

ABD'DE PİYASALAR, ŞÜKRAN GÜNÜ TATİLİ DOLAYISIYLA BUGÜN KAPALI OLACAK

New York borsasında dün pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Öte yandan, geçen hafta yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ü piyasaya sürdükten sonra güçlü artışlar gören Alphabet'in hisseleri ise yüzde 1 değer kaybetti. ABD'de piyasalar, Şükran Günü tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak.