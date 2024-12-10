Altına Suriye etkisiyle tırmanışa geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Altına Suriye etkisiyle tırmanışa geçti

Altın fiyatları jeopolitik gelişmelerin ardından yükselişe geçti. İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

Altın haftanın ikinci iş gününe yükselişle girdi. Altın fiyatları, Suriye'de 61 yıllık Baas iktidarının yıkılması, küresel gelişmeler ve döviz kurunun seyiri altın piyasasında hareketlilik yarattı.

Uluslararası piyasalarda altının onsu dün akşam 2 bin 675 dolar seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda altının kilogram fiyatı arttı. Önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artış göstererek, 3 milyon 30 bin liraya yükseldi.

Haftanın ikinci iş gününde gram altın 2.994 liradan, çeyrek altın da 4 bin 891 liradan fiyatlandı.

Altının güncel fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.994 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.892 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.777 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.816 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.518 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.665 Dolar

Kapalıçarşıda gram altın resmi piyasa arasındaki makas 50 lira civarında. Gram altın Kapalıçarşıda 3.046 liradan, çeyrek altın da 4.971 liradan işlem görüyor. İşte o fiyatlar:

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