Altında 3 bin dolar iddiası

Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor.

İsrail’in Filistin saldırıları, Orta Doğu’da ki gerilimi hızlandırıyor. Gerilimin hızlanmasıyla berber altın gibi değerli metallerde yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, altın güvenli liman sıfatını koruyarak yatırımcıların gözdesi olup rekor üstüne rekor kırdı. Altında görülen bu ataklar sene sonu altın fiyatı tahminlerinin de güncellenmesine neden oldu.

Altının güvenli liman olarak çekiciliğine vurgu yapan BMI Baş Emtia Analisti Sabrin Chowdhury, 2024 için ‘altının birden fazla zirveye ulaşmasının beklendiği yıl’ değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın seçim senesi olması, Rusya – Ukrayna gerilimi e İsrail’in Filistin saldırılarına dikkat çeken Chowdhury, "Altın belirsizlikten güç alıyor... ve belirsizlik zirvede" belirtti.

BMI analisti, Fed’in gelecek ay faiz indirimine başladığında altının ons başına fiyatı 2 bin 700 dolara ulaşabileceğini söyledi.

Düşük faiz oranları, altın satın almanın fırsat maliyetini düşürerek, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri gibi faiz getiren varlıklara oranla onu daha cazip hale getiriyor.

Citi analistlerinin bir notunda, altın yatırımcı duyarlılığının üç ila altı aylık dönem için yükselişe hazır olduğu aktarıldı.

Banka, 2025 ortasında ons başına 3 bin dolar ön görüsünde olurken, dördüncü çeyrekte değerli metalin ons başına fiyatının 2 bin 550 dolar seviyesine geri çekilmesini tahmin ediyor.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü hareketlenmeler yaşıyor. Dünü 2.485- 2.507 dolar aralığına geçiren ons altın, günü 2.503 seviyesinde geride bıraktı. Bugün sabah seansında 09.45’te 2.504 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Gram altın, dolar kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, yukarı yönlü hareketleniyor. Dünü 2.691 – 2.724 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.716 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 2.718 lirada bulunuyor. BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.