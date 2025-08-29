Altında 3 gün sonra neler olacak neler. Kuyumculara herkes akın edecek

Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasalardaki hareketlilik, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentisi, altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Ekonomist Devrim Akyıl, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada, eylül ayının altın ve diğer güvenli liman yatırımları için dikkat çekici bir dönem olabileceğini belirtti.

Gram altının eylül-kasım döneminde 5 bin liraya ulaşabileceği öngörülüyor. Fed’in faiz politikası, küresel piyasalarda belirleyici bir rol oynuyor. Akyıl, “Fed’in her faiz indirimi, altına olan talebi artıracak. Altın, gümüş ve platin gibi güvenli limanlar öne çıkacak,” dedi. Ayrıca, ABD eski başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik müdahaleci tutumunun faiz indirimlerini hızlandırabileceği ve bu durumun altına destek sağlayabileceği belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarını güçlendiren unsurlar arasında. Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkan paranın bir kısmının altına yönelmesi bekleniyor. Akyıl, yurtdışı borsalarda yaşanan şişkinliğin düzeltme hareketine yol açabileceğini, bu süreçte altın ve gümüşün güvenli sığınak olacağını vurguladı.

Ancak, kısa vadeli piyasa çöküşlerinde geçici geri çekilmeler olabileceği uyarısında bulundu. Japonya’nın olası faiz artırımı ise piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabilir. Akyıl, “Eylül çok enteresan bir ay olacak. Altın, 9-10 yıllık döngüde yükselişini sürdürebilir,” diyerek yatırımcıları uyardı. Altın, küresel belirsizlikler karşısında değerini korumaya devam ederken, uzmanlar eylül ayındaki gelişmelerin piyasalarda yeni zirveler getirebileceğini öngörüyor.