Gazze’de ateşkesin sağlanması ve FED’in faiz indirimi konusundaki belirsizlikler altın fiyatlarında sınırlı düşüşe neden oldu. Yatırımcıların yaptığı satışlar sonrası altının ons fiyatında hafif düşüş meydana geldi.

Spot altın, bir gün önce gördüğü 4.059 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmişti. Ancak Perşembe sabahı itibarıyla ons altın 4.038 dolar seviyesine geriledi. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,7 düşüşle 4.040 dolar civarında işlem gördü.

Uluslararası piyasalardaki bu hareket, Türkiye altın piyasasına da yansıdı. Gram altın, ons altındaki düşüşe paralel olarak 5.443 TL ile gördüğü rekor seviyeden 5.415 TL bandına indi.

Yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatlarındaki son durum şöyle:

Gram altın: Alış 5.674 lira Satış 5.679 lira

Çeyrek altın: Alış 9.078 lira Satış 9.286 lira

Yarım altın: Alış 18.100 lira Satış 18.572 lira

Cumhuriyet Altını: Alış 33.479 lira Satış 38.039 lira

Ata altın: Alış 37.449 lira Satış 38.395 lira

Uzmanlar, kar realizasyonlarının ardından altının kısa vadede yatay bir seyir izleyebileceğini belirtiyor. Ancak jeopolitik risklerin yeniden artması veya Fed’den faiz indirimi yönünde net bir mesaj gelmesi halinde fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceği öngörülüyor.