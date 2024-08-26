Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi

Bank of America stratejisti Hartnett, altın fiyatlarının rekor kırmasına rağmen yatırımcılara altın almaya devam etmelerini önerdi.

Geçtiğimiz hafta yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Ons altının fiyatı 2500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı.

Yatırımcılar sürekli yükselen altın fiyatları karşısında ne yapacaklarını düşünürken Bank of America (BofA) yatırım stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcılara altın almaları tavsiye etti. Hartnett, Perşembe günü yayınladığı bilgilendirmede, yatırımcılara "merkez bankalarının yaptığı şeyi yapmalarını, altın almalarını" söyledi.

Hartnett, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesinin önümüzdeki yıl enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabileceğini belirtti. Bu durumda, altın gibi reel varlıkların, tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde güçlü yükseliş gösterdiğine dikkat çekti.

ALTIN, ABD TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ GERİDE BIRAKAN TEK YATIRIM ARACI

Altın, bu yıl yüzde 20'ye yakın bir oranda değer kazanarak, S&P 500'ü birkaç puan geride bırakırken teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösterdi. Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan reel varlık olduğunun atını çizdi.

Altın fiyatları Cuma günü yüzde 1,23 yükselişle 2.547,60 dolara çıktı ve Salı günü görülen rekor seviyenin sadece 23 dolar altında kaldı. Fiyatlar o kadar yüksek ki, standart bir altın külçesi artık 1 milyon dolara mal olmaya başladı.