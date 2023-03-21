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Altında beklenti yükseldi. Dünyaca ünlü kuruluş açıkladı

ABD’li Derecelendirme Kurulu Fitch, altın tahminini 2075 dolar seviyesine kadar yükseltti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:00
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Altında beklenti yükseldi. Dünyaca ünlü kuruluş açıkladı

Altında beklenti yükseldi. Dünyaca ünlü kuruluş açıkladı
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Fitch'in araştırma birimi olan Fitch Solutions, 2023 için altın fiyatı tahminini yükseltti

2023 için altın fiyatı tahminini 1850 dolar seviyesinden 1950 dolar seviyesine çıkaran Fitch Solutions, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Global finansal istikrarsızlığın artmasının altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolar seviyesine yönlendirmesinin büyük olasılık olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte 2075 dolar civarında ciddi direnç var. ABD dolarının güçlü olmaya devam ediyor. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmalarının bulaşıcı etkilerinin sınırlı olacağına inanıyoruz."


 

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