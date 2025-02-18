Altında 'eşi benzeri görülmemiş' hareketlilik! Dev bankadan yeni tahmin

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir değerlendirmede bulundu. UBS stratejisti Joni Teves, altın fiyatlarında tarihi bir hareketlilik yaşandığını belirtirken, sarı metalin 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü.

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

UBS, daha önceki tahminlerini revize ederek, altın fiyatlarının 3 bin 200 doları geçebileceğini bildirdi. Altın, 2025’in ilk aylarında rekor seviyelere ulaşırken, analistler, güçlü piyasa iyimserliği, düşük seviyelerde yeterince pozisyon almayan yatırımcılar ve yüksek resmi sektör talebinin bu hareketliliği tetikleyen faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HAREKETLİLİK"

UBS stratejisti Joni Teves, "Henüz şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasasında, yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi" diyerek, güncellenen piyasa koşulları nedeniyle bankalarının tahminlerini yeniden şekillendirdiğini açıkladı.

ZİRVE 2025’İN SON ÇEYREĞİNDE

Teves, altının zirve seviyeye 2025’in son çeyreğinde ulaşacağını belirterek, "Yeni değerlendirmemiz, altının daha önce tahmin ettiğimizden daha yüksek bir seviyeye çıkacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

YATIRIMCILAR "ANI YAKALA" YAKLAŞIMINI BENİMSEYEBİLİR

UBS’ye göre, 2024 yılı içinde kaçırılan kısa vadeli alım fırsatları nedeniyle yatırımcılar, "carpe diem" (anı yakala) yaklaşımını benimseyerek piyasa düzeltmelerine daha hızlı tepki verebilir. Ayrıca banka, likidite sıkışıklıklarının altın rallisini daha da hızlandırabileceğini ve fiziksel talepteki artışa karşı fiyatların duyarlı hale gelebileceğini vurguladı.