Altında hesap değişti. Dev banka altında yeni rakam verdi

Düzenleme: Kaynak: CNBC-E
Altında hesap değişti. Dev banka altında yeni rakam verdi

BofA yatırımcıların merakla takip ettiği ons altında 3 bin dolar için tarih verdi.

ABD merkezli dev banka Bank of America (BofA), ons altının 1-1,5 yıllık sürede 2 bin 325 dolar seviyesini geride bırakarak 3 bin dolardan işlem göreceğini öngördü.

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Altın fiyatları dış piyasalarda 2 bin 326 doların üzerinde bir çizgide seyrediyor. Atının onsu 2024 Ocak ayından bu yana yüzde 12'den fazla artış gösterirken Mayıs'ta 2 bin 450 dolarla rekor seviyeye çıktı. Yatırımcılar ise altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda uzman yorumlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

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Bank of America'dan (BofA) altın fiyatlarına ilişkin tahminini revize etti. Dev yatırım bankasının analistleri altın fiyatlarının önümüzdeki 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağın tahmininde bulundu. Bu tahminlere göre altın fiyatlarındaki artışın yüzde 30'u bulması bekleniyor.

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ALTIN FİYATLARINI FAİZ İNDİRİMİ TETİKLEYECEK

Altındaki yükselişin ticari olmayan talebin artması ile ilişkili olduğunu aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin bunu daha da tetikleyebileceğini, fiziksel olarak desteklenen altın ETF'lerine girişlere ve daha yüksek işlem hacimlerine yol açabileceğini belirtti.

Diğer bir etki alanının merkez bankalarının altın alımları olduğuna dikkat çeken uzmanlar doların döviz portföylerindeki payını düşürmeye yönelik bir baskının büyük ihtimalle daha fazla merkez bankası altın alımına iteceğini savundu.

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