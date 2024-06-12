Altında işler değişti. Piyasanın kalbindeki banka açıkladı

İsviçreli banka UBS'in altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves, bankanın ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükselttiğini açıkladı. Buna veriler kapsamında UBS'in bu yıl için ortalama altın fiyatı beklentisi 2 bin 365 dolara yükselirken, yıl sonu tahmini 2 bin 600 dolara çıkarıldı.

Teves, ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisinin altını destekleyici faktör olduğunu ifade etti. Bugün gerçekleştirilecek Amerikan Merkez Bankası’nın faiz kararı altının yönünü belirleyebilir.

FED’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutması bekleniyor. Kararın ardından FED Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma piyasalarında radarında yer alıyor.

Ayrıca altının diğer belirleyici olan ABD enflasyon rakamları bugün 15.30’da açıklanacak. Gelecek olan bu veri de altının yönünü belirleyen faktörler arasında yer alıyor.

Ons altın kritik veriler öncesinde TSİ 14.15’te 2.313 dolar seviyesinde yata6y bir seyir sergiliyor.