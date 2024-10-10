Altında kader günü. Piyasalar o saate kilitlendi

Hafta başından bu yana bir miktar kayıplar veren altın bugün yeniden ibreye yukarı çevirdi. Makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle ani fiyat hareketlenmelerine maruz kalan altın fiyatları bugün yeniden kayıtlarını dizginleyerek yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor.

Dünü 2605 – 2624 dolar aralığında geçiren altının onsu günü seviyesinden kapattı. Yeni günde ise sabah seansında 09.23’te 2615 dolar seviyesinden yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurumdaki yükseliş ve altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle yeni günde yükseliş sergiliyor.

Dünü 2862 2891 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2868 lira seviyesinden kapattı. Yeni gündeyse sabah seansında aynı saat diliminde 2878 lira seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasında makas gitgide açılıyor. Kapalıçarşı’da gram altın 3038 lira iken Resmiye rakamlarda 2878 lira seviyesinde. Aradaki fark 160 liraya ulaştı.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları…

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle yönünü belirleyen değerli mesajlar bugün ABD tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına odaklandı.

ABD'de enflasyonun bu ay yıllık bazda yüzde 2.3 olarak açıklanması öngörülürken, aylık bazda yüzde 0.1 olarak açıklanması bekleniyor. Gelecek olan haber akışları altın tarafından hareketleri oluşturabilir.

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