Altında makas açılıyor Fiyatlar ne oldu?

Altında Resmi fiyatlarla Kapalıçarşı piyasasında fiyatları arasında makas açılıyor mu? Gram altın güne kaç liradan başladı.
Resmi Piyasada gram altın 2 bin 909 liradan fiyatlanırken, Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 3 Bin 64 liradan işlem görüyor. Makas aralığı 155 lira...Önemli olan vatandaşın kuyumcuya gittiğinde gram altını kaç liradan aldığı önemli.
Güncel altın fiyatları şöyle:
RESMİ PİYASA KAPALIÇARŞI
Gram altın fiyatı Gram altın fiyatı
2.910 TL 3.064 TL
Çeyrek altın fiyatı
4.759 TL 5001 TL
Cumhuriyet altını
18.974 TL 19925 TL
Yarım altın fiyatı
9.518 TL 9996 TL
Ons altın ise bugün 2641 dolardan fiyatlanıyor...