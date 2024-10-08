Altında makas açılıyor Fiyatlar ne oldu?

Altında Resmi fiyatlarla Kapalıçarşı piyasasında fiyatları arasında makas açılıyor mu? Gram altın güne kaç liradan başladı.

Resmi Piyasada gram altın 2 bin 909 liradan fiyatlanırken, Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 3 Bin 64 liradan işlem görüyor. Makas aralığı 155 lira...Önemli olan vatandaşın kuyumcuya gittiğinde gram altını kaç liradan aldığı önemli.

Güncel altın fiyatları şöyle:

RESMİ PİYASA KAPALIÇARŞI

Gram altın fiyatı Gram altın fiyatı

2.910 TL 3.064 TL

Çeyrek altın fiyatı

4.759 TL 5001 TL

Cumhuriyet altını

18.974 TL 19925 TL

Yarım altın fiyatı

9.518 TL 9996 TL

Ons altın ise bugün 2641 dolardan fiyatlanıyor...