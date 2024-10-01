Altında Powell etkisi

Altın Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının "zamanla" faiz oranlarını indireceğini söylemesi ve ekonominin sağlam bir zeminde kalmaya devam ettiğini tekrardan dile getirmesi sonrasında bir seyir izledi. Altın fiyatları, yeni günde ise bu yatay seyrine mola vererek yeni günde yönünü yukarı çevirdi.

Dünü 2624 2660 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2635 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.15’te 26432 dolar seviyesinde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın dün akşam seansında Powell’ın yumuşak iniş mesajının ardından düşüşler verdikten sonra yeni günde tekrardan yükselişe geçti.

Dünü 2876 - 2928 lira aralığında geçiren gram altın günü 2893 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2910 lirada yukarı yönlü hareketleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları arasındaki makas git gide açıldı. Resmi rakamlar ve Kapalıçarşı fiyatları arasındaki uçurum iyice büyüdü.

Evdeki hesabın çarşıya uymadığının en belirgin örneği bu. Gram altın resmi rakamlarda 2910 lira iken Kapalıçarşı’da 3060 lirada olduğu görülüyor. Aradaki fark 150 lirayı gördü. Çeyrek ve tam altın fiyatları da yükselişine devam etti. Çeyrek altın 4994 liradan, 19983 liradan satılıyor.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları….

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın tarafında hareketlenmeler yaşanıyor. Dün Fed Başkanı Powell’dan gelen açıklama altın tarafında aşağı yönlü bir eğilim meydana getirdi. Ancak yeni günde yeniden yükselişe geçti.

Bu hafta ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi Fed'in faiz oranı yoluna ışık tutmada önemli olabilir. Fed alacağı kararları bu veriler doğrultular doğrusunda belirliyor. Gelecek olan haber akışları piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.