Altında rekor üstüne rekor! Gram altın tarihi zirveye ulaştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Gram altın, ABD istihdam verilerinin açıklanmasının ardından yükseliş trendine hız kazandırdı. Saat 15.35 itibarıyla gram altın fiyatı, serbest piyasada 4.773 TL’ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rekor, hem ons altındaki artış hem de Türkiye’deki döviz kurlarındaki hareketlilikle desteklendi. USD/TRY kuru, 41,25 seviyesinde işlem görürken, gram altının fiyatı ons altın ve döviz kuru formülüne bağlı olarak hesaplanıyor.

ABD’de kritik veri beklentilerin altında geldi

YATIRIMCILAR NEDEN ALTINA YÖNELİYOR?

Altın, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında “güvenli liman” olarak görülmeye devam ediyor. ABD’de iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri, Fed’in faiz indirimi olasılığını artırırken, yatırımcılar portföylerini korumak için altına yöneliyor. Ayrıca, İsrail-İran gerilimi gibi jeopolitik gelişmeler de altın talebini destekliyor.

Altının gramı güne yükselişle başladı! İşte altında günün ilk rakamı (4 Eylül 2025)

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükselişin devam edebileceğini belirterek, “Yatırımcılar, 4.700 TL’nin üzerindeki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Yıl sonuna kadar 5.500 TL seviyeleri ulaşılabilir görünüyor” yorumunda bulundu.

PİYASALARDA BEKLENTİLER VE ANALİST YORUMLARI

Analistler, ABD istihdam verilerinin Fed’in para politikası üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Fed’in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı %57 olarak fiyatlanırken, ekim toplantısında da faiz indirimi ihtimali güçleniyor. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Alman bankacılık devi Commerzbank, ons altın için 2025 yıl sonu tahminini 3.400 dolara yükseltirken, 2026 için 3.600 dolar öngörüsünde bulundu. Türkiye piyasalarında ise gram altının 5.000 TL’nin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARI NEREYE GİDİYOR?

Gram altındaki rekor yükseliş, hem yerel hem de küresel faktörlerden besleniyor. Fed’in faiz politikaları, jeopolitik riskler ve Türkiye’deki döviz kuru hareketliliği, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam edecek. Yatırımcılar, kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olurken, uzun vadede altının değerini koruma özelliği nedeniyle cazip bir yatırım aracı olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Piyasa uzmanları, gram altının 2025 sonuna kadar 5.500 TL’ye, ons altının ise 3.700 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak, ekonomik verilerdeki beklenmedik değişiklikler ve jeopolitik gelişmeler, fiyatlarda volatilite yaratabilir.