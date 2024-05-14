Altında son durum belli oldu. Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Kapalıçarşı'da altın yükselişte. Gram altın yeni günü fiyat artırarak, başladı. dünü 2424 liradan kapayan gram altın haftanın ikinci iş gününe 7 liralık artışla başladı. Gram altının fiyat 2.431 lira oldu. Peki Çeyrek ve Cumhuriyet Altını kaç liradan fiyatlandı.
Gram Altın...............................................2.431 TL
Ons Altın.................................................2.344 Dolar
Çeyrek Altın............................................4.000 TL
Yarım Altın .............................................8.013 TL
Tam Altın................................................15.949 TL
Cumhuriyet Altın....................................16.344 TL
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