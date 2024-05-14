Altında son durum belli oldu. Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Kaynak: Haber Merkezi Cemile Balcı
Altında son durum belli oldu. Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?
Kapalıçarşı'da gram altın yeni güne 2 bin 431 liradan başlarken, çeyrek altın da 4 bin liradan fiyatlandı.

Kapalıçarşı'da altın yükselişte. Gram altın yeni günü fiyat artırarak, başladı. dünü 2424 liradan kapayan gram altın haftanın ikinci iş gününe 7 liralık artışla başladı. Gram altının fiyat 2.431 lira oldu. Peki Çeyrek ve Cumhuriyet Altını kaç liradan fiyatlandı.

Gram Altın...............................................2.431 TL

Ons Altın.................................................2.344 Dolar

Çeyrek Altın............................................4.000 TL

Yarım Altın .............................................8.013 TL

Tam Altın................................................15.949 TL

Cumhuriyet Altın....................................16.344 TL

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