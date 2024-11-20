Altında son durum ne? Gram altın kaç lira oldu?

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından düşüşe geçen altın, toparlanmaya çalışıyor. Uluslararası piyasalarda altın, 2625 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul'da dikkat çeken bir fiyatlama yaşandı. Standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Kilogram fiyatı 3 milyon 86 bin liradan işlem gördü.

İşte günün altın fiyatları

***Gram altın satış fiyatı: 2.925 TL

***Çeyrek altın satış fiyatı: 4.782 TL

*** Yarım altın satış fiyatı: 9.563 TL

***Tam altın satış fiyatı: 20.384 TL

***Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.069TL

*** Ons altın satış fiyatı: 2.637 dolar

Kapalıçarşı'da dün gram altın 3088 liradan işlem gördü. Ancak gram altın günü 3.131 liradan giriş yaptı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise şöyle