Altında tarihi rekor kırıldı: Uzmanlardan uyarı...

Küresel piyasalarda altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, Türkiye'de Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı bugün 5 bin TL'yi aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcılar arasında hem fırsat telaşı hem de tedirginlik yaratırken, uzmanlar ekonomik belirsizliklerin ve enflasyon baskısının altın talebini artırdığını vurguluyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasa verilerine göre, gram altının satış fiyatı 5 bin 4 TL'ye, çeyrek altının ise 8 bin 250 TL'ye yükseldi. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 3 bin 600 ABD Doları'nın üzerine çıkarak, 2025'in en yüksek seviyesini test etti.

UZMANLARDAN UYARI VE TAVSİYELER!

Yabancı uzmanlar altın rekor fiyatlarının küresel dinamiklerden kaynaklandığını belirtiyor. Goldman Sachs Araştırma Direktörü Jeff Thomas, "Altın fiyatları 2025 sonunda 3 bin 700 ABD dolarına, hatta 2026 ortasında 4 bin dolara ulaşabilir; merkez bankalarının aylık tonlarca altın alımı ve Fed'in faiz indirim beklentileri bu yükselişi tetikliyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, altın rekor fiyatı karşısında yatırımcılara tavsiyelerde bulunuyor. Prof. Dr. Selva Demiralp, "Portföyün %5-10'unu altına ayırın, ancak fiziksel altın yerine ETF'leri tercih edin; Kapalıçarşı'da yüksek primler riskli" uyarısında bulundu.

Jeff Thomas ise, "Merkez bankaları 2025'te 900 ton altın alacak; bireysel yatırımcılar da bu trende katılmalı, ancak dolar zayıflığı fırsat yaratıyor" dedi.

Gregory Shearer, "Jeopolitik riskler devam ettikçe altın yükselecek; Çin ve Hindistan talebi fiyatları destekleyecek" öngörüsünde bulundu.