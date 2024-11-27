Altından yükseliş sinyali

Altında yükseliş sinyali...Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes antlaşmasına varıldığının duyurulmasının ardından spot piyasada ons altın üçüncü işlem gününde yükselişe geçti.
Antlaşmayla birlikte Ons altın 2 bin 639 doları gördü. Ons altın saat 08.42 itibarıyla 2 bin 643 dolar seviyesinde. Gram altın da 2 bin 941 TL'nin üzerinde seyrediyor. Çeyrek altın ise 4 bin 805 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.939 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.805 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.610 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.053 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.163 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.637 Dolar
Kapalıçarşı altın fiyatları ise şöyle: