Altından yükseliş sinyali

Altında yükseliş sinyali...Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes antlaşmasına varıldığının duyurulmasının ardından spot piyasada ons altın üçüncü işlem gününde yükselişe geçti.

Antlaşmayla birlikte Ons altın 2 bin 639 doları gördü. Ons altın saat 08.42 itibarıyla 2 bin 643 dolar seviyesinde. Gram altın da 2 bin 941 TL'nin üzerinde seyrediyor. Çeyrek altın ise 4 bin 805 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.939 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.805 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.610 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.053 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.163 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.637 Dolar

Kapalıçarşı altın fiyatları ise şöyle: