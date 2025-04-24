Altını olanlar köşeyi dönecek. Dev banka tahminini yükseltti

ABD’nin önde gelen yatırım bankası JPMorgan, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminlerini paylaştı. Banka, ons altının 2025’in son çeyreğinde ortalama 3.675 dolara ulaşacağını, 2026’nın ikinci çeyreğinde ise 4.000 doları aşacağını öngörüyor.

Bu tahmin, ABD-Çin ticaret savaşı ve olası resesyon risklerinin altın talebini artıracağı beklentisine dayanıyor. Ons altın, tarihinde ilk kez 3.500 doları görerek rekor kırmıştı. Şu anda ise yüzde 0,5 primle 3.319 dolardan işlem görüyor.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Kapalıçarşı'da gram altın, an itibarıyla 4.171 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6.832 liradan satılıyor. Gram altın, geçtiğimiz haftalarda 4.500 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Yatırımcılar, altının seyrini yakından takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikaları ve ekonomik söylemleri, varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert söylemlerden geri adım atması ve Çin’e ılımlı mesajlar vermesi, piyasalardaki risk algısını azalttı. Analistler, bu gelişmelerin ons altın fiyatlarında kısa vadeli gerilemeye yol açtığını belirtiyor.

ŞİMŞEK "ENFLASYON DÜŞTÜ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’deki temaslarında ekonomi programının başarısını vurguladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, son 10 ayda enflasyonun düştüğünü ve fiyat baskılarının azaldığını ifade etti. Karahan, sıkı para politikasının küresel dalgalanmalarda risk yönetimi aracı olmaya devam edeceğini söyledi.