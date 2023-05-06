Altını satıyor, parayı basıyor!

Oh ne güzel memleket!

İstediğin gibi ekonomi ve dış politika deneyi yap, işleri batırınca da, Kur'an de, İslam de, Vatan de, Bayrak de…

Yedir millete…

Dış politikada "Yeni Osmanlı" kurmak için işe başla, barış içinde yerli yerinde oturan Suriye'ye dalın, Emevi Camii'nde namaz kılacağız deyin, ama gelin görün ki 5-6 milyon Suriyeli Arap ile Sultanahmet Camii'nde Cuma kılın…

100 milyar dolardan fazla parayı Suriye'de batırın, konut ve gıda fiyatlarının artmasında rol oynayan milyonlarca insanı da başımıza sarın…

Ekonomide Nas deyin, faizi indirin, dolar patlasın, doları tutmak için Kur Korumalı Mevduat getirin, 200 milyara yakın faiz ödeyin, yetmesin, kuru tutmak için sırf Merkez Bankası 60 milyar dolar borç alsın, 128 milyar dolar rezerv satsın, yetmesin, 128 milyar dolar da şirket dövizi satın, yetmesin…

Bakın sonunda ne olmuş:

Kur 20'yi geçmiş, Merkez son çare altın satışında gaza basmış!

Şubat ayında Merkez Bankası'nda 26,9 milyon troy ons altın vardı…

28 Nisan itibari ile kalan, 23,4 milyon troy ons. Ton olarak hesaplarsak iki ayda 108 ton satmışlar!

Durumun evindeki yatağı, yorganı satan hovarda adamdan bir farkı var mı?

AKP'nin yanlışları o kadar çok ki, bu yanlışlar halkı fakir kıldıkça, seçim de yaklaştıkça, AKP paraya sıkıştı…

20 yılda yandaşlarını zengin etmeye yarayan bir sistem kurdular, halk fakirleşti dedik ama seçim de varsa ne olacak? Allah ne verdi ise borç alıp, para basıp sistemi döndürmeye çalışacaklar…

Borcu bu köşede defalarca yazdım, 2018'de 1 trilyon olan borç şimdi olmuş 4,4 trilyon TL…

Basılan parayı da yazdım ama işin kötüsü ikisi de günler geçtikçe artmaya devam ediyor.

Aşağıda M1 Para Arzı yani vadesiz mevduat+dolaşımdaki para miktarını gösteren grafik var.

M1 (vadesiz mevduatlar+dolaşımdaki para) miktarı 3,6 trilyona vurmuş!

Dolaşıma çıkan madeni para+banknot miktarı ise;

2021'de 186 milyar TL idi…

2023 Mart'ta 371 milyar TL,

2023 21 Nisan'da ise 448 milyar TL oldu!

Bu basılan para neye sebep olacak? Devasa bir enflasyona! Fiyatlar artacak son kalan paranız da cebinizden çıkacak…

Peki size bir sorum var: Devleti geçtim, şirketi geçtim, evindeki yatağı, yorganı satan insana güvenip, gel benim ailemi de idare et der misiniz?