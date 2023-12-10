Altını üstüne getirmek deyimi ne anlama geliyor?

Altını üstüne getirmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kaybolan bir şeyi bulmak için aramadık yer bırakmamak anlamına gelir.

Kaybolan şey için söz ve davranışlarıyla etrafta bulunan kişileri birbirine düşürmek, karmakarışık etmek anlamını taşır.

Bir şeye ulaşmak adına her yeri talan etmek, karıştırmak, dağınık durumda bırakmak, ararken dağıtmak anlamlarına da gelir.

ALTINI ÜSTÜNE GETİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Kaybolan bez bebeğini buldurtmak için evin altını üstüne getirdi.

Yüzüğüm kaybolunca ofisin altını üstüne getirdim.