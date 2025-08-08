Altının gramı yükselişe devam ediyor! İşte altında günün ilk rakamı (8 Ağustos 2025)

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 4033 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 443 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı güne yükselişle başladı! İşte altında günün ilk rakamı (7 Ağustos 2025)

Çeyrek altın 7 bin 442 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 18 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine gideceğine ilişkin öngörülerin yanında ABD'nin 1 kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığına dair haberler de altındaki yükseliş eğilimini destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.