Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar... (20 Ocak 2025)

Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar... (20 Ocak 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 110 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 110 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 111 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 3 milyon 110 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 92 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 525 milyon 429 bin 935,46 lira, işlem miktarı ise 816,53 kilogram oldu.

altin.webpTüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 525 milyon 775 bin 130,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.092.500,002.713,00
En Düşük3.100.000,002.710,00
En Yüksek3.111.000,002.712,00
Kapanış3.110.000,002.712,00
Ağırlıklı Ortalama3.107.657,792.710,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.525.429.935,46
Toplam İşlem Miktarı (Kg)816,53
Toplam İşlem Adedi51

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