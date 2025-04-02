Altının kilogram fiyatında yükseliş! Son rakam 3 milyon 861 bin lira

Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş! Son rakam 3 milyon 861 bin lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 861 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 800 bin lira, en yüksek 3 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 artışla 3 milyon 861 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 506 milyon 187 bin 940,60 lira, işlem miktarı ise 392,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 697 milyon 375 bin 521,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.795.000,003.110,55
En Düşük3.800.000,003.120,00
En Yüksek3.870.000,003.167,00
Kapanış3.861.000,003.150,00
Ağırlıklı Ortalama3.851.403,853.158,65
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.506.187.940,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg)392,03
Toplam İşlem Adedi53

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