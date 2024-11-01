Altının önlenemez yükselişi

Enflasyonun karşısında parasının değerini korumak isteyenler, güvenli liman altına sığındıkça fiyatlar artıyor. Bunun yanında bir de ABD Başkanlık seçimi altına etki eden diğer bir konu. Orta Doğu'daki gerilim bu etkenlerle birlikte ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın şu anda 2 bin 751 dolardan fiyatlansa da 2 bin 782 doları gören tüm zamanların rekoruna imza atıldı.

Hal böyle olunca iç piyasada da altın etkileniyor. Gram altın Resmi piyasada 3 bin 55 liradan işleme görürken, Cumhuriyet altını 20 Bin 509 liradan fiyatlandı.

İşte altın fiyatları:

*Gram Altın 3.055 TL

*Cumhuriyet Altını 20.509,00 TL

*Yarım Altın 10.291,00 TL



*Çeyrek Altın 5.148,00 TL

*Ons Altın 2.751.70 Dolar

Kapalıçarşı canlı altın piyasasında fiyatlar daha yüksek. İşte o fiyatlar.