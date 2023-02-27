Altının yükselişini haftalar önce bildi. Ünlü analist şimdi de doların yönünün ne olacağını açıkladı

Altındaki hareketliği bilen ünlü analist Fatih Tonguç dolarda olacakları değerlendirdi. Fed'in hareketlerine göre pozisyon aldıklarını söyleyen Tonguç "Piyasada en büyük spekülatör Fed. Biz trendle ve Fed'le kavga edemeyi kesinlikle oyunun kurallarını biz koymuyoruz. Biz piyasa kar etmaya çalışıyor. Fed kurallarına göre işlem yapmaya çalışıyoruz. Fed güvercine döndüğünü borsalarda alırız. Fed şahine geçti mi biz de endekse göre pozisyon alırız" dedi.

Yabancının borsadan kaçışını ve nedenlerini de ifade eden ünlü analist Fatih Tonguç şunları söyledi:

"Ülke doviz sıkıntısıyla karşı karşıya. Botaş'ın Rusya'ya olan 20 milyar dolar borcu ertelendi. Ekonomiyle politikayı birbirinden ayırmak çok güç. Dolar kuru bir süredir devam eden baskının özellikle seçim sonunda yukarı yönlü bir hareket mi bekleniyor. Yabancı Borsada satıyor. Dolar yükselince mi gelecek. Bu durum dolar için çok önemli bir gösterge. Yönü her an değişebilir"

Fatih Tonguç, Arjantin'deki gibi Kapalıçarşıda ve Bankalarda ayrı ayrı dolar kurları oluşturulduğunu söyledi