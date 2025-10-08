Altında rekor fiyatlamalar devam ederken gümüş de yükseldi. Ons gümüş 1980'lerde gördüğü 50 dolar seviyesine doğru ilerlemeye devam ediyor. Fiyat bugün düne göre yüzde 1,1 artışla 49,00 dolara yükselerek, en son 2011 Nisan ayında gördüğü 49,20 dolar seviyesine yaklaştı.

GÜMÜŞ 45 YILIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Gümüş, Ocak 1980'de gün içinde 50,36 doları görürken, günü 48,70 dolardan tamamlamıştı. Gümüşün daha da yükselebileceği ancak güneş enerjisi piyasasındaki yavaşlama nedeniyle altının gerisinde kalacağı ifade edildi.

MORGAN STANLEY’DEN GÜMÜŞ İÇİN REKOR BEKLENTİSİ

Morgan Stanley, gümüş fiyatlarının 2026'da 50,20 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Morgan Stanley, altının emtialar arasında en çok tercih edilen yatırım aracı olduğunu belirterek, fiyatın gelecek yıl 4.400 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

HSBC FİYAT TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

HSBC, gümüş fiyat tahminlerinde önemli bir revizyona giderek bu yıl için ortalama gümüş fiyatı beklentisini ons başına 38,05 dolara yükseltti. Bankanın yıl sonu hedefi ise ons başına 49 dolar olarak belirlendi.

Önümüzdeki yıl için gümüş fiyatlarının ortalama ons başına 44,50 dolar olması öngörülürken, bu önceki 33,96 dolarlık tahminden oldukça yüksek. 2026 yıl sonu hedefi ise ons başına 41,50 dolar seviyesinde.

HSBC, 2025'in geri kalanı için 45,00-53,00 dolar/ons, gelecek yıl için ise 40,00-55,00 dolar/ons gibi geniş bir işlem aralığı bekliyor.