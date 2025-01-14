Altınordu'dan iki yeni transfer

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak, iki takviye birden gerçekleştirdi. İzmir ekibi, TS Dortmund’dan forvet Koray Dağ ile 2.5 yıllık, Efeler 09 SK’dan orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan bu transferlerden sonra A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz ve oyuncular, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

KORKMAZ "OYUNCULARI İZLİYORUZ"

Devre arası transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Korkmaz, “Koray Dağ’ı uzun zamandır takip ediyorduk. Onu Dortmund’da oynarken izlemiş ve takip etmiştik. Süratli ve hızlı temas futbolu seven Koray’ın bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onu ikna ettiğimiz için mutluyuz. İlk yarıyı nasıl bıraktıysak ikinci yarıya öyle başlamak istiyoruz. Özellikle Almanya’da bizler adına oyuncu izleyen scout ekibimizde yer alan Himmet Kol ve Abdullah Filik ile Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya’ya teşekkür ediyoruz. Onlarda yoğun bir şekilde oyuncu izlemeye devam ediyorlar” dedi.

KORAY DAĞ "ÜST LİGE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Altınordu’nun gurbetçi transferi Koray Dağ da açıklamalarda bulunarak, “Tesisleri gördüm, harika bir yere sahibiz. Altınordu ile ilgili hep olumlu şeyler duyuyordum. Zaten Ali Çırak ile beraber oynamıştım ondan da olumlu ilgiler aldım. Ben buraya boşuna gelmedim. Gollerim ve asistlerimle takıma katkı sunup Altınordu’yu bir üst lige çıkarmak istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

UĞUR ÇETİNKAYA "KATKI VERMEK İSTİYORUM"

Altınordu’nun Efeler SK 09’dan kadrosuna kattığı Uğur Çetinkaya da, “Tesisleri gezdim, böyle tesisi olan kulüp sayısı ülkemizde çok az. Bir genç futbolcunun kendisini geliştirmesi için her türlü imkan var. Takıma yeni katıldım. Adaptasyon sürecim bittiğinde takıma katkı vermek istiyorum. Takım içindeki forma savaşında ben de varım. Formayı kapıp Altınordu’ya şampiyonluk yolunda ben de katkı sunmak istiyorum. Takım içinde herkesin ağzında bir şampiyonluk söylemi var. Bu şampiyonlukta takıma katkı vermek istiyorum” değerlendirmesini yaptı.