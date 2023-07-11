Alüminyum kaplama atölyesinde yangın

İstanbul Sancaktepe'de 2 katlı binanın birinci katında bulunan alüminyum kaplama atölyesinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, atölyede hasar oluştu.

Alüminyum kaplama atölyesinde yangın

DHA'nın haberine göre, yangın, saat 12.00 sıralarında Hilal Mahallesi Emek Caddesi'nde 2 katlı alüminyum kaplama atölyesinin birinci katındaki havalandırma bölümünde bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm atölyeyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın ikinci katında oturanları tahliye ederek yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu. Yangın, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.

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