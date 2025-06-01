Alves Kablo, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını finalde Polonya ekibi Wisla Krakow'u 6-1 yenen Alves Kablo kazandı. Ankara'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası, Alves Kablo ile 2024'ün şampiyonu Wisla Krakow arasında Aktepe Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan Alves Kablo, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Alves Kablo'nun gollerini 2. ve 18. dakikada David Mendes, 8. ve 28. dakikada Ömer Güleryüz, 9. dakikada Mohcine Chrharh, 50+1. dakikada Alican Kuruyamaç attı. Wisla Krakow'un tek golünü ise 39. dakikada Kamil Grygiel kaydetti.

Şampiyon Alves Kablo'nun oyuncuları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

KRAKOW ALKIŞLADI

Grup aşamasında Real Betis'i (İspanya) 9-0, 1. FSV Mainz 05'i (Almanya) 11-0, AFC Tiflis'i (Gürcistan) 12-0 mağlup eden Türk temsilcisi, yarı finalde İtalya'nın Sporting Ampute Futbol takımını 5-1 yenmişti.

Alves Kablo, şampiyonluk kupasını Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak'ın elinden aldı. Seremoni öncesinde turnuvayı ikinci tamamlayan Wisla Krakow'un oyuncuları, şampiyon Alves Kablo sahneye çıkarken alkışlarla eşlik etti.

Öte yandan milli ampute futbolcu Barış Telli ve eşi, nikah törenlerinden çıkarak damatlık ve gelinlikleriyle karşılaşmayı ve kupa törenini takip etti.