Alya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Alya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alya ne demek? Alya isminin anlamı nedir?
ALYA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Yükseklik, yüksek yer, gök, sema.
- Gökyüzü.
- Cennet.
- Yüce, övgü dolu.
ALYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alya ismini koymak caizdir.